В Башкирии суд оставил под стражей арестованного за взятку экс-главу следственного отдела

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Верховный суд Башкирии оставил под стражей 38-летнего экс-главу Нефтекамского межрайонного следственного отдела Вадима Саляхова, ранее арестованного за взятку крупную взятку. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Бывший правоохранитель обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Саляхов получил от своего знакомого два миллиона рубелей для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел.

На прошлой неделе в суде следователь ходайствовал заключить обвиняемого под стражу из-за того, что, по мнению правоохранителя, Саляхов может воспрепятствовать производству по уголовному делу, воспользовавшись своими знакомствами в правоохранительных органах.

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство и постановил заключить Вадима Саляхова под стражу до 24 марта. Адвокат обвиняемого подал апелляцию на данное постановление. Сегодня, 2 февраля, Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу и принял решение оставить постановление районного суда без изменения, апелляцию стороны защиты – без удовлетворения.