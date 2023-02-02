Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 февраля, ГИБДД Башкирии начала массовые рейды среди водителей в Иглинском и Абзелиловском районе республики. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Проверки проходят в на 1506 километре трассы М-5 «Урал» и на 268 километре дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. В мероприятиях, направленных на снижение аварийности и травматизма в ДТП, укрепление дисциплины участников дорожного движения, задействованы экипажи ДПС батальона и местных отделений ГИБДД.

Владимир Севастьянов попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым со стороны сотрудников дорожной полиции.