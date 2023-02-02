В Башкирии увековечат память погибшего в СВО Героя России Алмаза Сафина

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В Башкирии увековечат память погибшего в ходе специальной военной операции Героя России Алмаза Сафина. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован на сайте правовой информации региона.

Имя бойца присвоят Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Башкирии, а также школе №2 в селе Раевский Альшеевского района – на родине Алмаза Сафина. Кроме того, в его честь планируют назвать одну из улиц населенного пункта и установить его бюст на аллее Славы.

Старшина Алмаз Сафин принимал участие в СВО с 30 сентября. Ранее он участвовал в операции в Сирии. Военнослужащий погиб в бою за Кременную, получив тяжелое ранение. Он командовал парашютно-десантным взводом. Дома у него остались трое детей: две дочери шести и десяти лет и 15-летний сын. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил 37-летнему Сафину звание Героя России.