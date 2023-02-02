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В Уфе у граждан появились новые строки в январских квитанциях за отопление. Об этом рассказала пресс-служба муниципального предприятия «Уфимские инженерные сети».

Это касается тех жителей многоквартирных домов, у кого установлены счетчики тепла. В документах появились строки «Площадь помещений передавших показания ИПУ по услуге «Отопление» и «Площадь помещений не передавших показания ИПУ по услуге «Отопление».

Эта информация, по словам коммунальщиков, необходима для того, чтобы самостоятельно проверять правильность выставленных сумм к оплате.

– Дополнительные данные позволяют сделать расчеты и начисления за коммунальную услугу «отопление» еще более прозрачными, – заявило УИС.