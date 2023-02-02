Курултай Башкирии предложил увеличить размер командировочных в 5 раз

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Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев увеличить размер командировочных в пять раз. О своей инициативе спикер парламента рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Как пояснил Толкачев размер суточных, которые начисляются работникам организаций в период служебной командировки, в настоящее время составляет 100 рублей. Данная сумма фиксированная, и она прописана в постановлении федерального правительства, которое приняли еще в 2002 году. Спикер отметил, что сегодня «это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимость обеда».

Толкачев утверждает, что целесообразно привязать сумму командировочных к минимальному размеру оплаты труда (16 242 рубля). В этом случае суточные будут составлять тридцатую часть от МРОТ – 541,4 рубля. Данная сумма будет автоматически изменяться следом за индексацией МРОТ.

– Сегодня многие организации начисляют своим работникам суточные сверх установленных 100 рублей, закон этого не запрещает. В этой части при внесении изменений в Трудовой кодекс действующий порядок сохранится. Подготовим пакет документов и в ближайшее время выйдем в Государственную Думу с законодательной инициативой, – заявил председатель регионального Госсобрания.