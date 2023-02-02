В Башкирии осудят адвоката за обман жены подзащитного на 1,5 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфимском районе Башкирии осудят 36-летнего адвоката за обман жены подзащитного на 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в октябре минувшего года юрист защищал интересы обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Адвокат заявил жене мужчины, что имеется возможность отменить меру пресечения в виде заключения под стражу и изменить статус ее мужа с подозреваемого на свидетеля. Это не было правдой.

Юрист получил от женщины для якобы дальнейшей передачи полицейским 1,5 миллиона рублей. В этом момент его взяли с поличным правоохранители.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела были направлены в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.