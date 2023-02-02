На Украине погиб 28-летний мобилизованный из Башкирии Алмаз Шафиков

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На Украине в ходе специальной военной операции погиб житель села Красноусольский Гафурийского района Башкирии Алмаз Шафиков. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодой человек родился в 1994 году в деревне Юлуково. Получил среднее образование в школе села Курорта и в школе №3 села Красноусольский. В 2014 году закончил салаватский медколледж, после чего год отслужил в рядах российских Вооруженных Сил. В минувшем сентябре вновь был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

Цеермония прощания с Алмазом Шафиковым состоится завтра, 3 февраля, в 10:00 в селе Красноусольский на улице Пугачева, 85. Похоронят молодого человека в его родной деревне Юлуково.

– Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, – написала пресс-служба администрации Гафурийского района.