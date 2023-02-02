В Башкирии в производство крепежных изделий вложат 5 млн рублей

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В Башкирии в производство крепежных изделий вложат пять миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Инвестпроект намерена реализовать компания-резидент территории опережающего развития «Белорецк». Обозначенная сумма будет потрачена на покупку технологической линии по обработке металла. Планируемая годовая мощность производства – 468 тонн продукции, выход на проектную мощность предполагается в 2027 году.

Реализовать инвестиционный проект планируют течение 2023-2027 годов. На производстве будет создано 10 рабочих мест. Продукция будут продавать через интернет-сайт компании и с помощью торговых интернет-площадок посредством специализированных строительно-хозяйственных магазинов.