фото: ХК "Салават Юлаев"

1 февраля хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде разгромно проиграл нижегородскому «Торпедо». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 5:1.

Уфимская команда пропустила пять шайб за полтора периода. За хозяев отличились Данил Веряев, Артем Михеев, Кирилл Воронин, Богдан Конюшков и Сергей Гончарук. «Юлаевцы» отквитали только один гол: на 27-й минуте матча отличился Егор Сучков.

«Торпедо» (Нижний Новгород) «Салават Юлаев» (Уфа) – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

Голы:

1:0 (2:49) — Данил Веряев;

2:0 (3:32) — Артём Михеев;

3:0 (19:44) — Кирилл Воронин;

4:0 (20:33) — Богдан Конюшков;

5:0 (21:44) — Сергей Гончарук;

5:1 (26:37) — Егор Сучков.

Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет в пятницу, 3 февраля. В Москве команда сразится с ЦСКА.