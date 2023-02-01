фото: ХК "Салават Юлаев"
1 февраля хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде разгромно проиграл нижегородскому «Торпедо». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 5:1.
Уфимская команда пропустила пять шайб за полтора периода. За хозяев отличились Данил Веряев, Артем Михеев, Кирилл Воронин, Богдан Конюшков и Сергей Гончарук. «Юлаевцы» отквитали только один гол: на 27-й минуте матча отличился Егор Сучков.
«Торпедо» (Нижний Новгород) «Салават Юлаев» (Уфа) – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).
Голы:
1:0 (2:49) — Данил Веряев;
2:0 (3:32) — Артём Михеев;
3:0 (19:44) — Кирилл Воронин;
4:0 (20:33) — Богдан Конюшков;
5:0 (21:44) — Сергей Гончарук;
5:1 (26:37) — Егор Сучков.
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет в пятницу, 3 февраля. В Москве команда сразится с ЦСКА.