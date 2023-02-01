В 2022 году Башкирия направила на нацпроекты 48,5 млрд рублей

Башкирия в 2022 году направила на реализацию 49 региональных нацпроектов 48,5 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Башкирия в 2022 году направила на реализацию 49 региональных нацпроектов 48,5 млрд рублей. Об этом 1 февраля на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам словам вице-премьера регионального правительства Илшата Тажитдинова, в прошлом году на реализацию нацпроектов Башкирии привлекла 39 млрд рублей из федерального бюджета. Это почти в два раза больше показателя 2021 года.

На полученные средства в республике были построены 27 социально значимых объектов (в том числе два детсада и пять школ), 18 объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, жилой корпус для пожилых на 60 мест в городе Благовещенске и производственный комплекс малого и среднего бизнеса в индустриальном парке «Уфимский». В регионе также капитально отремонтировали 28 больниц и поликлиник, установили 55 фельдшерско-акушерских пунктов, купили более 3 тыс. единиц медицинского оборудования, обновили 27 учреждения культуры, открыли десять новых кинозалов, благоустроили 126 общественных территории и отремонтировали 146,7 км автодорог.

В 2023 году Башкирия планирует построить еще семь школ, шесть больниц и поликлиник, семь культурных учреждений, 17 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и установить 75 ФАПов.