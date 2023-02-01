Фильм про дворника Юру из Уфы обзавелся трейлером и датой выхода

кадр из трейлера к фильму «Юра дворник» // YouTube / Кинокомпания Каропрокат

Сегодня, 1 февраля, кинокомпания «Кинопрокат» опубликовала на YouTube трейлер фильма «Юра Дворник». Его сняли по мотивам истории работника уфимской коммунальной службы Юрия Ветлугина. Он стал известным на всю страну благодаря фотосессии в образе звезды глянца, которую сделал фотограф Роман Филиппов. Дата выхода комедии запланирована на 27 апреля.

– Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя, – говорится в синопсисе кино.

Реальный дворник Юра на снимке фотосессии, сделавшей его знаменитым // фото: Роман Филиппов

Режиссером ленты выступил Виталий Дудка. Роль Юрия исполнил актер Антон Кузнецов, а Филиппова сыграл Денис Власенко, известный по сериалу Happy End.

Напомним, широкой общественности о дворнике Юре стало известно в начале 2021 года – именно тогда уфимский фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив на выдуманную обложку журнала GQ. Рассказал Роман и о непростой судьбе Ветлугина. Сразу после рождения Юра оказался в детдоме, куда его отдали пьющие родители, несколько раз едва не лишился квартиры по вине мошенников и даже год провел в рабстве, где его морили голодом и били. О том, что о перипетиях жизни дворника Юры снимут фильм, стало известно летом 2022 года.