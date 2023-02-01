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НовостиОбщество1 февраля 2023 14:54

В Уфе 1 февраля начали демонтировать ледовые городки

На фоне потепления состояние фигур становится опасным
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Михаил Замурагин

фото: телеграм // Михаил Замурагин

Сегодня, 1 февраля, в Уфе на фоне потепления начали демонтировать ледовые городки. Об этом сообщил глава Калининского района Михаил Замурагин.

– Сейчас с учётом изменений погоды состояние ледовых фигур и реконструкций становится опасным. В связи с этим […] начали демонтировать и вывозить ледовые конструкции, – написал чиновник.

Пока праздничные фигуры убрали с площади перед дворцом «Моторостроитель» –елка пока стоит. Судя по камерам наблюдения компании «Уфанет», на Горсовете и на площади Салавата Юлаева ледовые городки пока остаются нетронутыми.