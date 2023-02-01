В Башкирии число преступлений экстремистского характера в 2022 году выросло на 57%

В Башкирии по итогам 2022 года зарегистрировано 50 преступлений террористического характера и 22 – экстремистского Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии по итогам 2022 года зарегистрировано 50 преступлений террористического характера и 22 – экстремистского. По сравнению с 2021 годом их число выросло на 28,2% и 57,1% соответственно. Это больше, чем общая динамика по России и Приволжскому федеральному округу. Об этом говорится в итоговом отчете регионального МВД.

Всего по итогам прошлого года в Башкирии было совершено более 50,7 тыс. преступлений (-3,2% к 2021 году). Уровень преступности в регионе в расчете на 100 тыс. населения составил 1268,4.

В структуре преступности основная доля – 57,1% (28,9 тыс. случаев) – приходится на хищения чужого имущества, 26,1% (13,2 тыс.) тяжкие и особо тяжкие преступления, 7,9% (почти 4 тыс.) факты незаконного оборота наркотиков, 5,6% (2,8 тыс.) экономические правонарушения.