В башкирском селе ввели запрет на продажу алкоголя по пятницам

В башкирском селе Кандрыкуль Туймазинского района по соглашению предпринимателей и местных жителей был введен запрет на продажу алкоголя по пятницам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском селе Кандрыкуль Туймазинского района по соглашению предпринимателей и местных жителей был введен запрет на продажу алкоголя по пятницам. Спиртное там теперь нельзя купить во всех трех имеющихся магазинах. Об этом 1 февраля сообщило местное издание «Туймазинский вестник».

Летом 2022 года другое село республики – куюргазинское Якутово – пошло дальше и вообще запретило продажу алкоголя на своей территории в любой день. Инициатива исходила от местного населения: они решили, что «сухой закон» позволит сократить смертность и увеличить продолжительность жизни. Для региона это первый такой опыт.

Напомним, по всей Башкирии запрет на розничную продажу алкоголя действует в некоторые праздничные дни: в отдельные даты новогодних каникул, на День молодежи, Последний звонок в школах, 1 сентября и во время проведения сабантуев.