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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 13:20

Жители Уфы заметили дым над Курочкиной горой

В МЧС рассказали, что произошло
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: телеграм // @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

кадр видео: телеграм // @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Сегодня вечером, 1 февраля, жители Уфы заметили дым, поднявшийся над Курочкиной горой. Горожане поделились видео в соцсетях. На записи видно дымовое облако за домами по улице Кольцевой и Коммунаров.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МЧС Башкирии. Там рассказали, что в районе горы загорелись баня и хозяйственная постройка. Выехавшие к месту происшествия пожарные уже локализовали возгорание. Пострадавших нет.

Напомним, летом 2020 года на Курочкиной горе была обнаружена мертвой 8-летняя девочка. С ней расправились двое подростков.