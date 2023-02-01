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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:28

В Уфе слесарь получил проникающее ранение глаза осколком кувалды

Инцидент произошел на территории котельного цеха теплоэлектроцентрали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе на территории котельного цеха теплоэлектроцентрали 51-летний слесарь по ремонту оборудования получил проникающее ранение глаза осколком кувалды

В Уфе на территории котельного цеха теплоэлектроцентрали 51-летний слесарь по ремонту оборудования получил проникающее ранение глаза осколком кувалды

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на территории котельного цеха теплоэлектроцентрали 51-летний слесарь по ремонту оборудования получил проникающее ранение глаза осколком кувалды. Инцидент произошел 27 января. Об этом 1 февраля сообщила башкирская Гострудинспекция.

– При выполнении ремонта барабана котла отломился металлический уголок от кувалды, который попал в глаз работника. Ему диагностировали проникающее ранение глазного яблока с сопутствующими повреждениями, – рассказали в ведомстве.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая: там определят причины и обстоятельства происшествия.