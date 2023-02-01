В Башкирии с 4 февраля число вагонов во всех поездах «Лаcточка» увеличится до шести

фото: vk.com // Радий Хабиров
В Башкирии с субботу, 4 февраля, число вагонов во всех пригородных поездах «Ласточка» увеличат с пяти до шести. Такое решение было принято из-за высокой популярности экспресса среди населения. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Там отметили, что ваганность уже была увеличена еще 28 января у следующих поездов «Ласточки»:
– № 6426 Дема – Шакша;
– № 6427/7427 Шакша – Уфа – Приютово;
– № 7428/6428 Приютово – Уфа – Шакша;
– № 6429 Шакша – Дема.
3 и 4 февраля увеличится составность у маршрутов:
– № 6418 Дема – Иглино
– № 6419/7421/7423 Иглино – Уфа – Приютово – Абдулино;
– № 7424/7426/7432 Абдулино – Приютово – Уфа – Аша
– №7431 Аша – Уфа.