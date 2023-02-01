В Уфе возобновил работу закрывшийся в марте 2022 года магазин Mango

В торгово-развлекательном центре «Планета» в Уфе возобновил работу магазин одежды Mango Фото: Павел КРАЙНОВ

В торгово-развлекательном центре «Планета» в Уфе возобновил работу магазин одежды Mango. Об этом в соцсетях 1 февраля сообщили представители комплекса. Там рассказали, что бутик проводит «распродажу со скидками до 70%.

Напомним, магазин Mango, равно как и ряд других бутикиков, закрылись в Уфе и всей России в марте 2022 года. Это связано с тем, что их иностранные владельцы решили свернуть свой бизнес в стране. Еще в июле появилась информация о том, что Mango может возобновить работу под управлением турецкой фирмы.