Суд в Уфе отложил рассмотрение уголовного дела жены начальника отделения военкомата

Суд Уфы отложил на 16 февраля рассмотрение уголовного дела против Анжелики Выропаевой, супруги начальника отделения подготовки и призыва военкомата трех районов города

Калининский районный суд Уфы отложил на 16 февраля рассмотрение уголовного дела против Анжелики Выропаевой, супруги начальника отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константина Выропаева. Женщина обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Отсрочить разбирательство попросил ее адвокат, которому необходимо время, что ознакомиться с деталями дела. Об этом сообщил «Ъ-Уфа».

Напомним, по версии следствия, летом 2021 к жене Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от службы в армии. Через посредника начальнику отделения военкомата передали 170 тыс. рублей, после чего он организовал медкомиссию, по результатам которой молодой человек был освобожден от призыва и зачислен в резерв.

О задержании Выропаева стало известно в начале октября. Тогда же против него возбудили уголовное дело. Он находится под стражей. Уголовное дело о получении взятки против него было передано в суд в январе.