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В Уфе власти выдали разрешение на строительство высотки в историческом центре. Соответствующее постановление, подписанное исполняющим обязанности главы городской администрации Сергеем Кожевниковым, было опубликовано на сайте мэрии столицы Башкирии.

Власти города предоставили региональному Министерству земельных и имущественных отношений разрешение на использование для многоэтажной жилой застройки земельного участка площадью 31 529 квадратных метров в Ленинском районе на улице Карла Маркса, 63/1.

В постановлении отмечается, что решение о предоставлении участка было принято по результатам общественных обсуждений, которые состоялись в декабре минувшего года.