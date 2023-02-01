Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе на путепроводе в Зинино завершают монтаж балок. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Монтаж балок пролетных строений начался еще в ноябре. Сегодня был осуществлен монтаж двух балок, а уже завтра планируется завершить работы по монтажу полностью.

На опоре №1, по словам мэра Уфы, продолжается возведение подпорной стенки. Рабочие производят отсыпка земляного полотна: из общего объема в 527 тысяч кубометров завезено 363 тысячи. Параллельно с этим строятся ливневая канализация и локальные очистные сооружения, а также ведется устройство постоянного электроснабжения.

– Полностью завершить строительство транспортной развязки планируем в третьем квартале этого года, – сообщил Ратмир Мавлиев.