В Уфе «Усадьбу Герасимова» включили в реестр объектов культурного наследия

Фото: Башкультнаследие

В Уфе «Усадьбу Герасимова: Дом восточный» включили в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ, подписанный главой Башкультнаследия Салаватом Кулбахтиным, был опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии.

Речь идет о одноэтажном здании на улице Октябрьской революции, 65. Оно было построено еще до 1917 года и принадлежало купцу Дмитрию Герасимову. Сейчас в строении располагаются офисные помещения и магазины.

Опубликованным документом утверждены границы и режим использования территории усадьбы. В ее границах запрещается капитальное строительство, а также проведение земляных и строительных работ. Помимо того, на фасады здания теперь нельзя устанавливать кондиционеры, крупные антенны. Еще рядом со строением запрещено устанавливать киоски, павильоны и навесы.