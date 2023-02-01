В Башкирии в ДТП с Smart и грузовиком «ГАЗ» пострадала 40-летняя женщина

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 1 февраля, в Уфимском районе Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадала женщина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на втором километре дороге Булгаково-Бузовязы. Автомобиль Smart столкнулся со встречным грузовиком «ГАЗ». В результате произошедшего 40-летняя водитель легковушки получила увечья. Ее доставили в больницу, после оказанной медиками помощи женщину отпустили домой. Известно, что она получила водительские права недавно – лишь в прошлом году.

По факту произошедшего происшествия проводится проверка.