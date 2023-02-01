В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 3 детей и 12 взрослых

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера утром, 31 января, в Демском районе Уфы из-за пожара в жилом доме эвакуировали 15 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло трехкомнатной квартире на пятом этаже в многоквартирном доме на улице Дагестанской. На месте работали сотрудники экстренных служб. Дым стремительно заполонял этажи, однако специалистам удалось оперативно вызволить из опасной зоны с помощью спасательного устройства одного человека, а также эвакуировать трех детей и 12 взрослых.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Пожар был ликвидирован в течение 20 минут. Причины пожара и обстоятельства устанавливает дознаватель МЧС.