В Башкирии экс-бухгалтера дворца спорта осудят за хищение 63 тыс. рублей

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В Башкирском городе Октябрьский бывший бухгалтер дворца спорта предстанет перед судом за присвоение крупной суммы денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, обвиняемая забрала из кассы учреждения 63 тысячи рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение». Женщина свою вину признала вину. Материалы дела были направлены в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.