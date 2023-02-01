Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 февраля 2023 6:14

В Башкирии экс-бухгалтера дворца спорта осудят за хищение 63 тыс. рублей

Женщина уже признала свою вину
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирском городе Октябрьский бывший бухгалтер дворца спорта предстанет перед судом за присвоение крупной суммы денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, обвиняемая забрала из кассы учреждения 63 тысячи рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение». Женщина свою вину признала вину. Материалы дела были направлены в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.