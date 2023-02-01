В Госдуму внесли законопроект из Башкирии, касающийся доходов участников СВО

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Депутаты парламента Башкирии внесли в Государственную Думу законопроект, касающийся доходов участников специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба регионального Госсобрания.

Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» предлагает приостановить обязанность по представлению сведений о доходах и расходах для участников СВО.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, данные граждане не имеют возможности заниматься отчетами о своих доходах. И потому депутаты Государственного собрания предлагают приостановить для них эту обязанность на период участия в СВО и дать им три месяца на то, чтобы представить необходимые данные после окончания военной службы.