В Башкирии мать спасла своих троих детей их пожара

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера поздно вечером, 31 января, в Стерлибашевском районе Башкирии случился пожар, в котором чуть не погибла многодетная семья. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло в деревне Елимбетово. Огонь полностью уничтожил частный дом, но, к счастью, никто не погиб и не пострадал. Когда пожар только начался, в строении находилось четыре человека: трое детей и их мама. Семье удалось спастись благодаря своевременным и правильным действиям женщины.

Напомним, в тот же день случился пожар в строящемся жилом доме в Кушнаренковском районе Башкирии. К сожалению, в результате произошедшего погибла женщина.