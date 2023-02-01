Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о запуске прямых авиарейсов из Уфы в Самарканд.

Как сообщил руководитель региона в своей публикации в социальных сетях, полеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Первый полет состоится 17 февраля, и с этого дня в узбекский город можно будет улететь из столицы Башкирии в каждую пятницу. Время в пути составит три часа.

По словам Хабирова, запуск авиарейсов Уфа-Самарканд поддержали и сами власти Узбекистана.

– Самарканд – действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкортостану есть, что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны, – написал в своем посте Радий Хабиров.