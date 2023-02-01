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В Башкирии увеличилось число обращений по теме мобилизации. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказала начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

От граждан республики на минувшей неделе по данной теме поступило 165 обращений, что на 25 (15%) больше, чем на предыдущей.

– Много было вопросов связанных с отпусками. Сейчас пошел период отпусков: и мобилизованные, и добровольцы приезжают. Приезжают не все и сразу. Естественно возникают вопросы у жителей: а когда наши отцы и братья приедут? Были вопросы, связанные с поиском раненых в госпиталях, но эти вопросы мы отрабатываем, сейчас есть понимание, система работы. Ну и появились вопросы, связанные с дополнительными мерами поддержками семей военнослужащих, которые уже, к сожалению, погибли, – доложила Прочаковская.