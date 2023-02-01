Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 февраля 2023 3:37

В Уфе в ДТП с «КамАЗом» пострадали мать с 2-годовалым сыном

Авария случилась на Бирском тракте
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

30 января вечером в Уфе в ДТП с грузовиком пострадали женщина с маленьким ребенком. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария случилась на Бирском тракте. «Лада Приора» под управлением 23-летней девушки за рулем столкнулась со встречным «КамАЗом». В результтате происшествия водитель легковушки и ее двухгодовалый сны получили. Им потребовалась помощь медиков, после оказания которой их отпустили.

– Благодаря тому, что ребенок был пристегнут в детском автокресле, получил незначительные ушибы, – отметили представители дорожной полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование.