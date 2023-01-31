В Башкирии к людям вышел благородный краснокнижный олень

кадр видео: "Эко-сити"

В Стерлибашевском районе Башкирии у деревни Учасан на дорогу к людям вышел благородный краснокнижный олень. Видео встречи с лесным зверем 31 января опубликовал региональный оператор «Эко-сити». На кадрах видно, что лесной гость не боится местных жителей и даже ест с их рук еду.

– Машины были остановлены, чтобы не напугать красавца и дать ему сориентироваться в дальнейшем пути, – рассказал регоператор. – Местные жители говорят, что этот олень приходит после новогодних праздников уже не первый год к домам, что стало небольшой и доброй традицией встречать дорогого гостя.

Встречу людей с оленем прокомментировали в башкирской Минэкологии. Там отметили, что бесстрашное животное – это марал. У них малочисленная популяция, и они занесены в Красную книгу республики. Их можно встретить и в других районах региона: Бурзянском, Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Ишимбайском, Мелеузовском, Кугарчинском и Зилаирском.

Маралы в Башкирии к началу XX века были истреблены неумеренной охотой. Современная популяция ведет свое начало от 39 алтайских маралов, акклиматизированных в 40-х годах в Башкирском государственном природном заповеднике. Численность марала в республике сейчас составляет 899 особей. В Минэкологии отметили, что подкармливать их нельзя. В ведомстве призвали не забывать, что эти дикие звери, и их благосклонное отношение к человеку в любой момент может смениться агрессией.