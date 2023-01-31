В правительстве Башкирии отчитались о ситуации с птичьим гриппом в 2022 году

На территории Башкирии в 2022 году не выявили ни одного случая птичьего гриппа, в прошлом году их было пять Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На территории Башкирии в 2022 году не выявили ни одного случая птичьего гриппа, в прошлом году их было пять. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 31 января сообщил руководитель регионального управления ветеринарии Азат Зиганшин.

– В прошлом году было зарегистрировано 56 очагов [птичьего гриппа] по стране, из них семь вспышек было в крупных птицефабриках. В 2021 году мы столкнулись с птичьим гриппом в Туймазинском и Благоварском районах. В проведении мероприятий по ликвидации очагов была проведена огромная работы и [привлечены] дополнительные финансовые средства. Очаги были успешно закрыты, распространение не допущено, благополучный статус республики восстановлен, – рассказал глава ведомства.

Зиганшил добавил, что в 2022 году в Башкирии был зарегистрирован один очаг заболевания африканской чумой свиней (всего по стране выявлено 141 таких случаев).