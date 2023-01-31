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НовостиПроисшествия31 января 2023 13:43

В Башкирии мать с тремя малолетними детьми остались без крова из-за пожара

Местные власти попросили о помощи неравнодушных жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: администрация Кармаскалинского района

фото: администрация Кармаскалинского района

В башкирской деревне Сарт-Наурузово Кармаскалинского района Башкирии мать с тремя малолетними детьми остались без крова из-за пожара в их доме. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Возгорание в жилом доме случилось утром 31 января. Несмотря на усилия пожарных, кровлю и имущество спасти не удалось.

В сгоревшем доме проживала Фарида Саеткулова с сыновьями 13 и 16 лет и 11-летней дочерью. Женщина и ее дети лишились главы семейства в 2019 году.

– Сейчас Саеткуловы нуждаются в нашей поддержке - важна любая помощь, – передали в администрации района.

О том, как помочь оказавшейся в беде семье, можно узнать по номеру Прибельского сельсовета: 2-86-84.