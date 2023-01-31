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НовостиОбщество31 января 2023 12:12

Бесплатные турпоездки по Башкирии в 2023 году смогут совершить 20 тыс. пенсионеров

Число участников туристического проекта увеличили вдвое
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Бесплатные туристические поездки по Башкирии в 2023 году в рамках программы «Башкирское долголетие» смогут совершить 20 тыс. пенсионеров

Бесплатные туристические поездки по Башкирии в 2023 году в рамках программы «Башкирское долголетие» смогут совершить 20 тыс. пенсионеров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бесплатные туристические поездки по Башкирии в 2023 году в рамках программы «Башкирское долголетие» смогут совершить 20 тыс. пенсионеров в республике. В республике начитывалось 10 тыс. участников туристического проекта. Об этом сообщило министерство туризма.

«Башкирское долголетие» позволяет мужчинам от 60 и женщинам от 55 лет бесплатно отправиться в однодневный тур по республике. Участникам проекта безвозмездно предоставят бесплатный трансфер, страховку, сопровождение гида-экскурсовода, медицинского и социального работников и питьевую воду.