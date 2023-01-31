Хабиров пропустил оперативное совещание в правительстве Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров пропустил оперативное совещание в местном правительстве 31 января. Причину отсутствия руководителя региона озвучил премьер-министр республики Андрей Назаров, который будет проводить заседание вместо него.

– Радий Фаритович в командировке, в Москве, поэтому проведем [совещание] сами, потому что есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения именно еженедельного, – сказал Назаров.

Согласно анонсу совещания, на нем обсудят обращения жителей в соцсетях, меры по борьбе с коронавирусом, ситуацию в ЖКХ, на дорогах и чрезвычайные происшествия. Основные вопросы повестки дня – развитие потребительского рынка, цифровое развитие, эпизоотическая ситуация на территории республики, деятельность регионального отделения Социального фонда России и выплаты пособий семьям с детьми.