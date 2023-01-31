В Уфе мужчина после сеанса массажа избил администратора салона и прохожую женщину

кадр видео: МВД РБ

В Уфе 34-летний мужчина после сеанса медицинского массажа избил и ограбил двух женщин: администратора салона и прохожую. Об этом 31 января сообщило региональное МВД.

По данным полиции, вечером 27 января уфимец пришел в салон, где ему провели сеанс медицинского массажа шейно-воротниковой зоны. После процедуры клиент вдруг вышел из себя, несколько раз ударил администратора салона и украл у нее телефон. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения.

Выбежав на улицу, злоумышленник набросился на 33-летнюю женщину, которая стояла около подъезда по улице Гагарина. Мужчина подбежал к прохожей, ударил ее сзади, выхватил телефон и попытался скрыться. Потерпевшая начала кричать: неравнодушные граждане услышали ее и задержали хулигана.

Задержанный // фото:МВД РБ

В отделе полиции подозреваемый сказал, что сам не знает, почему нападал на женщин. Впрочем, он добавил, что на необдуманные действия его могли подтолкнуть проблемы в личной жизни. Против мужчины возбудили уголовное дело о грабеже. Его заключили под стражу.