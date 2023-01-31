В Уфе прокуроры взяли на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором пострадала 4-летняя девочка

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В Уфе прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором пострадала четырехлетняя девочка и ее мама. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась сегодня днем, 31 января, на улице Ленина. Согласно предварительным данным, 40-летняя женщина за Opel Antara, совершая поворот с улицы Достоевского, наехала женщину и ее маленькую дочку, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Минздрав Башкирии рассказал «КП-Уфа», в каком состоянии находятся пострадавшие.

Прокуратура республики заявила, что контролирует ход административного разбирательства, которое проводят сотрудники ГИБДД по факту произошедшего ДТП.