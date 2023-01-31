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В Башкирии на столбах развесили «шериф-балки». Об этом рассказала пресс-служба регионального Центра организации дорожного движения.

28 имитаций светосигнальной установки патрульной машины ДПС, которые работают в темное время суток, установили на аварийно-опасных участках, рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами и остановками, 25 из них – на региональных и межмуниципальных дорогах. В этом году власти планируют установить еще 82 таких устройств.

«Шериф-балки» призваны привлечь внимание водителей, чтобы скорректировали безопасный скоростной режим, и тем самым снизить уровень аварийности на дорогах.

Данные устройства, по мнению Центра организации дорожного движения, эти устройства являются эффективным методом повышения безопасности дорожного движения.