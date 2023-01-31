В Уфе перед ТРЦ «Планета» загорелась маршрутка с 10 пассажирами

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Сегодня днем, 31 января, в Уфе перед торгово-развлекательным центром «Планета» загорелась маршрутка. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Транспорт следовал по маршруту №248. По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, автомобиль загорелся прямо в движении, когда в салоне находилось 10 человек.

К счастью, никто в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На место ЧП оперативно прибыли силы и средства МЧС России и ликвидировали горение. Сообщается, что причиной произошедшего послужило загорание моторного отсека в микроавтобусе.