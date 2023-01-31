Главе Минздрава Башкирии объявила предостережение прокуратура

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Главе Минздрава Башкирии Айрату Рахматуллину объявил предостережение зампрокурора республики Александр Попов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Основанием для этого, как утверждает прокуратура, послужило непринятие заблаговременных мер по организации закупки ряда лекарств. Это, по мнению Александра Попова, может привести к несвоевременной поставке продукции в госаптеки.

Министра здравоохранения предостерегли о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение граждан медикаментам, а также нарушения прав детей в данной сфере.

– Вопросы соблюдения прав детей на лекарственное обеспечение продолжают находиться на особом контроле прокуратуры республики, – заявила пресс-служба прокуратуры.