В Уфе возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадало 8 пассажиров автобуса

Фото: Прокуратура Башкирии

В Уфе возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадало восемь пассажиров автобуса. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Авария случилась вчера утром, 30 января, на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Здесь произошло столкновение двух пассажирских автобусов НефАЗ и «Лотос», после которого последний врезался в объект культурного наследия – дом Якушевых. В результате происшествия, к счастью никто не погиб, но восемь человек получили травмы. Детей среди пострадавших нет.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время специалисты проводят комплекс следственных действий, допрашивают очевидцев и пострадавших. Также планируется проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз, истребуется необходимая документация из организаций, осуществлявших перевозку пассажиров.

В ходе расследования правоохранители дадут правовую оценку действиям водителей и других работников компаний-перевозчиков на предмет соответствия оказываемых услуг установленных законом требованиям и нормам безопасности.