Мэрия Уфы проиграла иск по строительству высотки на месте «А-Кафе»

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Вчера, 30 января, мэрия Уфы проиграла иск по строительству жилого дома на месте «А-Кафе» на проспекте Октября. Об этом рассказал «РБК Уфа».

Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворять иск городской администрации к Министерству земельных и имущественных отношений. Власти города пыталась опротестовать решение ведомства передать предпринимательнице Татьяне Уваровой участок в 0,6 гектара, который впоследствии перешел в пользование застройщика «Проспект».

Спор вокруг строительства высотки на месте снесенного ночного клуба «А-Кафе» возле с Госцирка начался еще в августе прошлого года. Одновременно с подачей иска уфимская администрация ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета «Проспекту» продолжать строительство и заключать договоры долевого участия. Однако суды трех инстанций отказались удовлетворять заявление, ссылаясь на то, что застройщик не является стороной спора.