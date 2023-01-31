Жителям Уфы объяснили, почему отопление за январь будет дороже декабрьского

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Предприятие «Уфимские инженерные сети» объяснило жителям Уфы, почему отопление за январь будет дороже декабрьского.

По словам УИС, средняя температура за период снятия показаний общедомовых приборов учета (22 декабря 2022 года по 21 января 2023-го) была -14,6°C. Всего за период снятия показаний было 19 дней, когда средняя температура воздуха была ниже -10°C. Месяцем ранее , в декабре 2022-го, средняя температура воздуха составила -13,3 °C, а в январе 2022-го – -12,6°C.

– Если сравнивать отпуск тепла, то в этом году его потребовалось больше по сравнению с январем 2022 года на 3,70%. Отпуск тепла в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличился в среднем на 15,26% не только из-за разницы температур. В декабре показания снимались за 28 дней, а в январе – за 31 день, то есть расчетный период января длиннее на три дня, – объяснил УИС.

Предприятие напомнило, что в домах, в которых есть общедомовой прибор учета, счета выставляются исходя из его показаний. То есть, сколько дом потребил тепла – такой объем и оплачивают граждане.