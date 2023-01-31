Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о строительстве Центра гребного слалома в Уфе.

Строительство объекта, который появится в микрорайоне Инорс, приурочено 450-летнему юбилею столицы республики. Как рассказал на своей личной странице руководитель региона, на территории уже завершены бетонные работы по руслу канала, в настоящее время идет обустройство фундамента технологического моста, а также монтаж металлоконструкции для пешеходного.

Гребной канал соединит озеро Теплое и реку Уфа. Общая протяженность комплекса составит 350 метров. На территории будет несколько бассейнов: стартовый, финишный и промежуточные (для тренировок). На искусственных порогах можно будет возможность регулировать скорость потока воды – от шести кубометров в секунду при малом режиме и до 10 кубометров в секунду при соревновательном.

– Гребной канал будет одновременно и отличной тренировочной базой для спортсменов, круглогодичной, одной из лучших в России, и современным комплексом, где можно будет проводить чемпионаты самого высокого уровня, – считает Радий Хабиров.