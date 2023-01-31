Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с пассажирскими автобусами в Уфе

Фото: Прокуратура Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Авария случилась вчера утром, 30 января, на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Здесь произошло столкновение двух пассажирских автобусов НефАЗ и «Лотос», после которого последний врезался в объект культурного наследия – дом Якушевых. В результате происшествия, к счастью никто не погиб, но восемь человек получили травмы. Детей среди пострадавших нет.

Следователи по факту случившейся аварии проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности СК по Башкирии Игорю Пашнину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах.