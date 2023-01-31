Число пострадавших в ДТП с 2 автобусами в Уфе выросло до 8 человек

Фото: МВД Медиа

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Уфе выросло до восьми человек. Об этом рассказало «МВД Медиа».

Авария случилась вчера утром, 30 января, на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Здесь произошло столкновение двух пассажирских автобусов НефАЗ и «Лотос», после которого последний врезался в объект культурного наследия – дом Якушевых. В результате происшествия, к счастью никто не погиб, но восемь человек получили травмы. Детей среди пострадавших нет.

Стало известно, что автобус «Лотос» осуществлял маршрут № 167 («Уфимский ДОК – Цветы Башкирии») с 10 пассажирами в салоне, а в НефАЗ – маршруту № 75 («Телецентр – ОАО Амстар»), в нем во время ДТП находилось 15 пассажиров.

По факту произошедшего проводится проверка. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства данного ДТП.