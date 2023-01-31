Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Башкирии установлен рекорд по вводу жилья. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в минувшем году показатели темпа жилищного строительства достигли 3,062 миллионов квадратных метров. Таким образом, по сравнению с 2021-м объем введенного жилья увеличился на 105,4%. Кстати, на индивидуальных застройщиков приходится 1,922 миллионов квадратных метров введенного жилья.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Егор Родин заявил, что 2022-ой стал лучшим по темпам вводимого жилья за всю историю Башкирии.

– Сегодня важно прорабатывать задел на последующие годы, чтобы не снижать наших показателей, – подчеркнул чиновник.