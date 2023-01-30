Под Уфой при пожаре в жилом доме погибла женщина

фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Поздним вечером 30 января при пожаре в жилом доме под Уфой погибла женщина. Об этом сообщили в региональных МЧС и Госкомитете по ЧС.

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на улице Рассветной в селе Федоровке. К приезду спасателей здание горело открытым пламенем.

Во время тушений пожарные обнаружили погибшую женщину. По предварительным данным ГК республики по ЧС, покойной 42 года. В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС.

Напомним, в Башкирии число погибших при пожарах в 2023 году выросло в три раза.