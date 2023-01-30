Жительница Башкирии за оскорбления и побои зарезала собственного сына

В башкирском городе Белебее местная жительница за оскорбления и побои зарезала собственного сына

В башкирском городе Белебее местная жительница за оскорбления и побои зарезала собственного сына. Инцидент произошел в прошлом году, женщине вынесли приговор.

Как рассказала обвиняемая на суде, сын постоянно бил ее, злоупотреблял спиртным и нигде не работала. Между ними часто возникали ссоры. В день убийства домой к семье пришли сосед и знакомый. Пока мужчина вместе с гостями распивал алкоголь на кухне, его мать готовила еду. В какой-то момент она попросила сына перестать пить, а тот в ответ стал ее оскорблять и унижать, за что женщина ударила его по губам. Тогда мужчина схватил мать и тоже ее ударил. После этого она ушла в комнату, проплакалась там, а затем вернулась обратно и продолжила готовку.

– Держа в руке нож, она сказала сыну «я тебе язык отрежу, хватит меня оскорблять», но сын продолжил оскорблять её, схватил за волосы, начал бить, – следует из материалов дела. – Сын ударил её, но сколько раз, она уже не помнит, у неё потемнело в глазах. Сын был пьян, да и [гость] его подначивал, говорил «ты мужик, не мужик – с бабой не можешь разобраться».

Вышедший из себя сын начал угрожать матери разбить ей голову и пошел в ее сторону, пытаясь ударить. Между ними встал другой гость – он заступился за женщину. Во время потасовки обвиняемая ударила сына в грудь. На суде она пояснила, что сделала это не намерено и хотела лишь оттолкнуть агрессивного родственника.

Женщина вызвала «скорую» для сына и обработала ему рану, пытаясь привести в чувства. Врачи госпитализировали пострадавшего, однако он скончался в больнице от обильной кровопотери.

Городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве против матери погибшего и приговорил ее к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима.