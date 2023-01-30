Начальник ГИБДД Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов вечером 30 января предупредил водителей о сильном боковом ветре на дорогах, снеге, гололедице и ухудшении видимости
Фото: Олег УКЛАДОВ
Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов вечером 30 января предупредил водителей о сильном боковом ветре на дорогах, снеге, гололедице и ухудшении видимости. Руководитель региональной дорожной полиции обратился к автомобилистам с предостережением в своем телеграм-канале.
– Прошу максимально соблюдать скоростной режим и придерживаться предписаний дорожных знаков. Будьте аккуратны! – написал Севастьянов.
Напомним, в декабре прошлого года из-за сильного ветра в Башкирии столкнулись грузовик и внедорожник.