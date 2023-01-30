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НовостиПроисшествия30 января 2023 16:25

Начальник ГИБДД Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Это связано с ухудшением погоды
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов вечером 30 января предупредил водителей о сильном боковом ветре на дорогах, снеге, гололедице и ухудшении видимости

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов вечером 30 января предупредил водителей о сильном боковом ветре на дорогах, снеге, гололедице и ухудшении видимости

Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов вечером 30 января предупредил водителей о сильном боковом ветре на дорогах, снеге, гололедице и ухудшении видимости. Руководитель региональной дорожной полиции обратился к автомобилистам с предостережением в своем телеграм-канале.

– Прошу максимально соблюдать скоростной режим и придерживаться предписаний дорожных знаков. Будьте аккуратны! – написал Севастьянов.

Напомним, в декабре прошлого года из-за сильного ветра в Башкирии столкнулись грузовик и внедорожник.